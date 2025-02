Cagliari, piazza Matteotti già inaugurata dagli incivili: seduta imbrattata con una bevanda al cioccolato, sembrerebbe, e, come ciliegina sulla torta, un mozzicone di sigaretta. A poche ore dalla riapertura di uno dei luoghi più caratteristici della città, ecco il primo “regalo” di chi non ha rispetto del bene pubblico. Può essere caduta inavvertitamente, succede, ma ripulire la seduta bianca che abbraccia il maestoso Ficus non sarebbe stato male. Non solo: cicca di sigaretta incorporata, per completare l’opera insomma, sebbene i cestini portarifiuti non mancano. Uno sfregio contro tutti, un danno che può essere rimediato, ma non quello morale, poiché mette in evidenza la triste realtà del bene di tutti oltraggiato.

Bella, elegante e raffinata, si presenta così l’opera di Boeri che ha ricevuto i consensi pressoché di tutti: ora bisogna tutelarla, preservarla, poiché in questi due anni è mancata. È stata restituita con una nuova veste e sarebbe un gran peccato spogliarla del suo fascino.