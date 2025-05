La lunga notte della vigilia a Napoli del match scudetto, almeno in parte può essere stata in bianco per i giocatori del Cagliari. Ospitata per motivi che vanno dalla sicurezza alla logistica in un hotel di Fuorigrotta, la squadra sarda è stata accolta da un corteo di scooter di tifosi del Napoli, con clacson, fumogeni accesi e fuochi d’artificio esplosi davanti l’hotel.

Un blitz documentato da pagine social di siti ultrà e da video su youtube.

https://www.agi.it/sport/news/2025-05-23/napoli-cagliari-tifosi-botti-31537532/