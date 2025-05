Ieri improvvisamente l’acqua è mancata nelle vie Dante, Pascoli e Deledda dal primo pomeriggio sino a sera, a darne comunicazione è stata proprio Abbanoa: “Una perdita idrica causata dal danneggiamento della condotta da parte della ditta che sta eseguendo la posa della fibra ottica in via Dante. Durante lo scavo è stata lesionato un tratto di tubatura”. Per effettuare l’intervento di riparazione è stato quindi necessario sospendere l’erogazione dell’acqua che ha ripreso a pieno regime a conclusione dei lavori.