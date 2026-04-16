Il risveglio di residenti e avventori di via Mameli oggi non è stato dei migliori: un tappeto di rifiuti in terra, sporcizia un po’ ovunque e scatta la protesta. Adolfo Costa: “L’atteggiamento di persone che definire incivili è eufemistico, è associata ad uno scarso servizio di pulizia delle strade e di ricognizione dei rifiuti che spuntano da ogni angolo della città. Ogni sollecito inviato agli amministratori è inutile. Il confronto con i comitati è inutile e inesistente. Pare che solo gli amministratori non capiscano e non si rendano conto del pietoso stato nel quale versa la città. Le speranze della comunità di poter vivere tutelati nella propria città, sono naufragate”.

Viene richiesta una maggiore attenzione da parte delle istituzioni di competenza, una presa di posizione contro chi mette a dura prova il decoro della città, abbandonando nei luoghi pubblici qualsiasi tipo di rifiuto come se fosse una discarica a cielo aperto.