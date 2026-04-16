Uta, erano in tre sull’auto rubata e finita fuori strada due giorni fa, nell’incidente che è costato la vita al 21enne Michele Murgia: non è ancora chiaro, però, chi fosse alla guida.

È stato rintracciato anche l’altro amico che era a bordo della Fiat Panda che, all’ingresso di Uta, è finita fuori strada. Vincenzo Usai, anche lui poco più che ventenne, in preda allo sconforto, dopo l’incidente è scappato via. Sul posto è rimasto Riccardo Mascia, che è rimasto accanto a Michele Murgia, morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.

Non è ancora ben chiaro chi fosse al volante, sul fatto indagano le forze dell’ordine, la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.