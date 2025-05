Una partita semplice quella disputata dalla squadra che ha polverizzato gli avversari e l’obiettivo salvezza è stato raggiunto. Dagli spogliatoi la gioia dei giocatori ha contagiato il suo popolo che non ha esitato a saltare e cantare per il successo raggiunto. Chi non era presente allo stadio ha assistito alla diretta magari in compagnia, come accaduto ai tifosi oltremare: per il Cagliari Fan Club London “missione compiuta”. E per il Cagliari Fan Club Liguria “Daniele Conti”, la serata è diventata momento di condivisione: “Una serata perfetta. Stasera al bowling di Savona ci siamo ritrovati per tifare insieme il nostro amato Cagliari, e non potevamo chiedere di meglio: vittoria per 3-0 contro il Venezia, salvezza matematica conquistata e quasi condanna per i lagunari.

Tra una pizzata in compagnia e tante risate, abbiamo vissuto un bellissimo momento di condivisione all’insegna della passione rossoblù.

Grazie a tutti quelli che hanno partecipato: è in serate come questa che si sente davvero la forza del Cagliari Fan Club Liguria. Sempre più uniti, sempre più orgogliosi di questi colori” hanno comunicato.

Grandi emozioni, insomma, lo sport è anche questo, un tripudio di valori che uniscono e regalano momenti autentici di gioia e partecipazione.