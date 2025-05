Nato a Serramanna il 29 luglio 1972, è stato ordinato presbitero il 3 ottobre 1998. Da oltre sedici anni opera come missionario fidei donum in Brasile, inviato dalla Diocesi di Cagliari. La sua esperienza si è radicata nella Diocesi di Viana, dove ha ricoperto ruoli pastorali e amministrativi di rilievo, tra cui quello di Vicario Generale e Rettore del Seminario Vescovile. Dal 2024 è Direttore Amministrativo presso la Facoltà Cattolica del Maranhão e dal 2023 Giudice presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale del Maranhão.

Nel suo percorso missionario, Mons. Spiga ha sempre lavorato a stretto contatto con le popolazioni locali, affrontando le sfide sociali e pastorali di una Chiesa che vive tra immense distanze e comunità spesso isolate. La Diocesi di Grajaú, alla quale è stato chiamato a servire, si estende per circa 40.000 chilometri quadrati, quasi il doppio della Sardegna, e comprende numerose realtà rurali che necessitano di accompagnamento spirituale e sostegno pastorale.

Pochi giorni fa la dedica di Papa Leone: “Un grande regalo è arrivato con il cardinale Miglio che è riuscito a parlare con Papa Leone e ha ottenuto una dedica per me in occasione dell’Ordinazione Episcopale.

Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Spiga, Dio ti benedica nel ministero episcopale, sii sempre un buon pastore vicino al tuo popolo. Leone P.P. XIV”.