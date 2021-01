Nonnini positivi al Covid intrappolati a Pirri, ecco il lieto fine: “Arriverà un angelo ad aiutarli”

“Mi hanno chiamato la dottoressa Garau e la Montixi dell’Ats”, dichiara Andrea Atzeni, “tramite la Croce Rossa arriverà una figura che può assistere i nostri genitori”. Risolto il caso dei nonnini invalidi, non autosufficienti e positivi al Covid rimasti intrappolati a Pirri senza assistenza e bisognosi di cibo e cure. Dopo il racconto della vicenda a Radio Casteddu è arrivato il lieto fine. “Verrà quest’angelo che farà due ore la mattina e due la sera”, spiega Andrea Atzeni, il figlio, “per noi questa è la salvezza. Ma io voglio ringraziare le tante persone che in queste ore si sono proposte per aiutarci”.

Riascoltate qui l’intervista ad Andrea Atzeni del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

https://www.facebook.com/castedduonline/videos/464187661655999/

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newradio.radiocastedduonline