L’assessore Chessa: “Il ministro Speranza si occupi dei vaccini e non dei colori delle Regioni”

Gianni Chessa assessore al Turismo ai microfoni di Radio Casteddu: “Mi dispiace se dovessimo raggiungere il pessimo traguardo della zona arancione: stanno disorientando le persone e stanno mettendo in ginocchio il commercio e le attività produttive. Negli italiani sta crescendo sempre di più il dubbio che il governo nazionale nasconda qualcosa, mi dispiace perché la Sardegna è presa d’attacco, a volte, anche ingiustamente.

Oggi, per esempio, ho letto che i contagi sono diminuiti come i ricoveri però cambiamo di colore: c’è qualcosa che non torna, però dobbiamo metterci nelle mani dei medici, dei comunicati sementifici. Fa male al turismo, ma in questo momento a tutta la categoria produttiva. Alla fine va bene tutto, anche chiudere, ma il governo dia i soldi per non far morire le aziende. Servono i soldi altrimenti come incassano le tasse dei cittadini? Anziché preoccuparsi di cambiare i colori dell’Italia, che si occupino di inviare i vaccini.

Il Ministro Speranza dovrebbe stare rinchiuso a casa senza soldi per capire la disperazione della gente”.

