“Non voglio restare ancora a casa”, nonnino sardo “ribelle” denunciato

Spesa? Necessità di acquistare medicine o di dover andare da un medico? Motivi di lavoro? Nulla di tutto ciò: un settantaseienne di Sassari è stato beccato a spasso dagli agenti della polizia Municipale, agli ordini del comandante Giovanni Serra, senza nessuna motivazione valida in questo periodo di emergenza Coronavirus. Ma un motivo, seppur non valido per evitare di passare guai, ce l’aveva: “Non voglio continuare a rimanere a casa”. Gli agenti, dopi avergli ricordato che si poteva andare in giro solo per poche e urgenti necessità, l’hanno denunciato.