Non solo rifiuti: Cagliari, sporca e con segnali di degrado in diverse zone, è infestata dai topi, che poi è una naturale conseguenza della sporcizia. E il comune prova a correre ai ripari, intervenendo in una delle zone della movida più piena di ristoranti e locali. Domani, dalle 7 del mattino, tre squadre della città metropolitana di Cagliari saranno impegnate in un intervento straordinario di derattizzazione nel quartiere Marina. L’operazione, mirata al contrasto della presenza di roditori in una delle aree più frequentate e vivaci del centro cittadino, coinvolgerà numerose vie, suddivise per gruppi operativi.

Le zone interessate dagli interventi

Gruppo 1: via Sardegna, via Barcellona, via Napoli, via Concezione, via Cavour, via Baylle

Gruppo 2: via Roma (lato Marina), via Mameli, via Porcile, via Sant’Eulalia, via Dettori