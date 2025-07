La giunta regionale ha approvato oggi, su proposta dell’assessore al Bilancio e alla Programmazione Giuseppe Meloni, assestamento e variazione del bilancio 2025. Si tratta di un passaggio che consente di riallineare la programmazione economica della Regione, destinando 300 milioni di euro a interventi prioritari, per famiglie, strade, agricoltura e imprese, in base delle esigenze emerse negli ultimi mesi.

L’assestamento aggiorna il bilancio alla luce del rendiconto recentemente approvato e dell’andamento della gestione contabile. La variazione, invece, permette di redistribuire risorse disponibili – in gran parte derivanti dall’avanzo di amministrazione – per affrontare criticità, cogliere opportunità e dare risposte immediate al territorio.

“Abbiamo scelto di intervenire su ciò che serve davvero, ora. Ogni voce nasce da un bisogno reale, ascoltato nei territori”, ha dichiarato l’assessore Meloni. “Con queste risorse affrontiamo emergenze, spesso sopperendo all’assenza dello Stato, ma finanziamo anche azioni capaci di generare effetti duraturi e positivi”.

Sostegno alle famiglie e lotta alla crisi sociale

Il pacchetto prevede un forte sostegno al diritto alla casa: 17 milioni di euro saranno destinati a famiglie in difficoltà con il pagamento dell’affitto. Altri 5,5 milioni serviranno a contrastare crisi occupazionali nei contesti più fragili. Ulteriori fondi saranno impiegati per rimborsi sanitari, progetti per la salute mentale e attività legate ai trapianti di organi.

Infrastrutture e rigenerazione urbana

Quasi 50 milioni di euro saranno investiti nella messa in sicurezza delle strade comunali e provinciali, spesso in condizioni critiche, in particolare nei territori interni. Altri 20 milioni finanzieranno progetti di rigenerazione urbana e politiche per le città, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e la coesione sociale.

Agricoltura, sanità animale e crisi settoriali

Dieci milioni di euro andranno al sostegno del comparto agricolo e zootecnico, in particolare per affrontare l’emergenza della dermatite nodulare contagiosa, che ha colpito duramente molti allevamenti in Sardegna. Un intervento straordinario da 9 milioni servirà a contenere i danni economici e sanitari derivanti dalla diffusione del virus.

Istruzione, cultura e sostegno agli studenti

La manovra prevede 15 milioni di euro per il diritto allo studio: fondi per libri, borse di studio e trasporto scolastico. Oltre 10 milioni saranno utilizzati per finanziare lo scorrimento delle graduatorie relative a eventi turistici e commerciali. Finanziati anche progetti culturali, biblioteche, attività musicali e produzioni artistiche.

Impresa e sviluppo economico

Un altro capitolo rilevante riguarda il sostegno al tessuto produttivo: 50 milioni saranno destinati a nuovi contratti di investimento rivolti alle imprese, con l’obiettivo di creare occupazione e attrarre capitali. Previsti inoltre interventi per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali e per la digitalizzazione dei servizi pubblici.

Ambiente e transizione ecologica

Infine, una parte delle risorse sarà impiegata per progetti ambientali: raccolta differenziata, gestione degli impianti, recupero di aree dismesse e iniziative per la sostenibilità urbana. Interventi che puntano a migliorare la qualità della vita e a promuovere la transizione ecologica. Il testo passa ora in consiglio regionale.