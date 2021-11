Non solo mascherine: anche tute e camici anti Covid in Sardegna erano fuori norma

La Procura ha disposto il sequestro di beni per oltre 700mila euro a Renato De Martin, che aveva venduto alla Regione dispositivi risultati poi non in regola. L’imprenditore calabrese era finito ai domiciliari, poi scarcerato: ora è indagato per frode in pubbliche forniture.