Pioggia di soldi per il porto di Arbatax: 30 milioni per l’ammodernamento dello scalo ogliastrino

Pioggia di soldi per il porto ogliastrino di Arbatax: 30 milioni destinati allo scalo per il suo ammodernamento. Due andranno per l’illuminazione, 8 per la sistemazione della stazione marittima, 20 per la realizzazione della nuova banchina per le navi da crociera.



A commentare positivamente la notizia, risultato della programmazione pluriennale di investimenti infrastrutturali dell’AdSP l’assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde: “Un impulso decisivo per lo scalo ogliastrino, sempre più proiettato verso il suo rilancio e il suo ruolo determinante nell’economia della zona.

Interventi importanti sono previsti su Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, Santa Teresa e Portovesme.