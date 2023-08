Non riusciva più a volare e si era rifugiata sotto un albero: aquila del Bonelli salvata in Sardegna

Non riusciva più a volare. Salvata un’aquila in Sardegna. Oggi, su segnalazione dell’Ispra (Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale), il Corpo Forestale della stazione di Ozieri ha proceduto a ricercare e recuperare un esemplare dell’Aquila del Bonelli, dotata di gps, che si era adagiata a terra sotto un albero non riusciva più a volare, nelle campagne del comune di Tula.

L’ Aquila del Bonelli è stata, con le dovute cautele, presa in consegna dal Corpo Forestale e trasportata al Centro Recupero Fauna Selvatica (dell’Agenzia Forestas) di Sassari, dove il medico veterinario Marco Muzzaddu, l’ha presa in custodia per curarla e acclarare eventuali ferite e il suo stato di salute.

L’Aquila del Bonelli, risulta inanellata, dotata di gps che ne consente il tracciamento da parte dell’Ispra. Quest’estate sono stati recuperati diversi esemplari di aquile, morte a causa di fenomeni di elettrocuzione.