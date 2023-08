Il Cagliari torna in A e ferma il Toro sullo 0 a 0: primo punto in trasferta per i rossoblù di Ranieri

Zero a zero al rientro in serie A. Un buon Cagliari ben messo in campo dal mister Ranieri ha fermato il Torino all’Olimpico. I sardi vicini al gol nel primo tempo: soltanto un miracolo del portiere granata Milinkovic Savic ha impedito a Nandez di realizzare una rete capolavoro. E nel finale Jankto ha sfiorato il gol della vittoria. I rossoblù tornano dal Piemonte con un punto in classifica. Tra una settimana la sfida contro l’Inter di Martinez e Barella alla Unipol Domus