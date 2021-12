Come se non bastassero pandemia e i numerosi casi di scabbia, un’altra scuola di Cagliari è stata chiusa, questa volta per la presenza di numerose blatte. Il sindaco Paolo Truzzu ha firmato l’ordinanza con la quale dispone la chiusura della scuola per sabato, precisamente del plesso “Ciusa” dell’Istituto Comprensivo “Giusy Devinu” per consentire un intervento di disinfestazione da blatte.

Prima della riapertura sarà effettuata l’areazione e la pulizia dei locali.