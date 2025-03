All’angolo tra viale Elmas e viale Monastir, in uscita da Cagliari verso la ss130 e 131, si vede l’ampia facciata della Casa Cantoniera di Sant’Avendrace, un edificio di proprietà del Demanio, dall’inconfondibile color rosso pompeiano con elementi dipinti di bianco. Come tutte le case cantoniere è una struttura amministrata dall’ANAS la cui funzione era di ospitare i cantonieri, cioè gli addetti alla manutenzione stradale, in prossimità delle strade da costruire, o riparare.

Sul finire del secolo scorso molte case cantoniere furono dismesse passando agli enti locali o semplicemente chiuse, quella di Sant’Avendrace è una di queste; aveva funzione abitativa nel primo piano, dove alloggiava la famiglia del Capo Cantoniere, il piano terra serviva come deposito di attrezzature di servizio e aveva altri due alloggi. Venne realizzata nel 1953 quando la città in quella zona era agli inizi dell’urbanizzazione che oggi vediamo. Attualmente è chiusa ed attende una meritevole destinazione che la sottragga all’abbandono.