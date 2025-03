Cagliari, a Pirri impazza il Carnevale: centinaia di bambini, famiglie e anziani ballano in maschera scatenati. Edizione particolarmente riuscita della sfilata, grande successo in una Pirri che oggi è sembrata una piccola Rio. La presidente Maria Laura Manca: “Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione della nostro comunità, bambini, famiglie ma anche adulti e anziani. Quest’anno anche la Regione Sardegna ci ha inserito nel calendario regionale degli eventi di Carnevale, questo ci sprona per l’anno prossimo a fare meglio e richiedere maggiore qualche finanziamento a supporto. Ricordo prossimi appuntamenti martedì mattina 3 pomeriggio e domenica prossima dalle 10 con la Pentolaccia e la Sartiglietta in bicicletta al parco della Vetreria”.