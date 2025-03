Cagliari, non è passata neanche una settimana dall’inaugurazione della nuova Piazza Matteotti, e già si registrano i primi atti di vandalismo. La segnalazione arriva da Sara, una cittadina che ha immortalato una delle nuove sedute in marmo, posizionata dietro la pensilina del CTM, imbrattata con scritte offensive e un disegno provocatorio. Le scritte, realizzate con un pennarello, includono una frase ingiuriosa contro la polizia e un simbolo dal chiaro intento provocatorio.

Un gesto che non solo deturpa un bene pubblico, ma rappresenta anche una mancanza di rispetto nei confronti della collettività e dell’investimento fatto per riqualificare l’area. La nuova Piazza Matteotti, pensata come uno spazio moderno e accogliente per cittadini e turisti, è stata da subito oggetto di grande attenzione. Tuttavia, episodi come questo dimostrano che il problema del vandalismo urbano resta una piaga difficile da arginare.