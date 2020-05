“Noi, privati della libertà individuale, manifestiamo martedì il nostro dissenso davanti alla Regione”. L’ex candidato a sindaco Angelo Cremone non ci sta e scende in piazza insieme a trenta persone, e lo annuncia con una lettera al governo: “Signori Ministro degli Interni e della Salute, in Sardegna dopo 2 mesi di sacrifici, privati della liberta’ individuale, il governo regionale non ha attuato la Sorveglianza Sanitaria, attraverso il tracciamento del controllo reale del Virus, individuandone i Focolai. Insufficienti i Test Tampone e Sierologici effettuati alla ricerca dei soggetti asintomatici e pausintomatici eventualmente presenti nell’Isola.

Non esiste un vero controllo della catena e dei contagi nella popolazione, in particolare dei casi e loro contatti.

In data 4 maggio 2020, la nostra associazione, con l’avvocato Michele Zuddas, in videoconferenza con la Prefettura di Cagliari, ha sollecitato l’intervento del Prefetto, affinche’, come rappresentante del governo nazionale, prendesse in carico la gestione dell’Emergenza Sanitaria in Sardegna. VerdeSardegnaPulita, insieme a diversi rappresentanti di alcune categorie del mondo del lavoro, penalizzate dalla crisi sanitaria e dalle deficienze di gestione, comunica l’intenzione di avvalersi del Diritto di Dissenso (art. 21 Cost.) esercitandolo in un incontro, in luogo aperto al pubblico, non frequentato, quale e’ la piazza Sorcinelli a Cagliari, lato viale Trento, davanti palazzo Giunta Regionale, da tenersi martedì 19 Maggio 2020, dalle ore 10.00. alle ore 12.00. In tale occasione con la partecipazione di circa 30 persone, controllate in sicurezza, dotate di mascherine, applicando distanza sociale, come consentito per le riunioni di culto nelle chiese, si metteranno in evidenza una serie di ingiusti comportamenti istituzionali e gravi carenze a danno e pericolo della salute pubblica, che ci obbligano ad avvalerci della propria liberta’ di pensiero ed espressione, dissentendone pubblicamente. Tale iniziativa non creera’ disturbo o intralcio a persone, traffico e attivita’ lavorative alcuna. Cordiali Saluti, Angelo Cremone”.