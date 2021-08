Nieddu, appello ai sardi per Ferragosto: rispettate le regole, possiamo restare in zona bianca

In occasione del Ferragosto, con gite fuori porta e riunioni fra amici e parenti, in un momento molto delicato per i contagi da covid e l’aumento dei ricoveri in Sardegna, con lo spettro della zona gialla che incombe ormai da giorni, l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu rivolge un appello ai sardi.

“Possiamo farcela a restare in zona bianca, ma serve senso di responsabilità da parte di ciascuno. Faccio appello a tutti in occasione del Ferragosto – dice Nieddu – Stiamo attenti: usiamo le mascherine anche all’aperto se non siamo soli, teniamo le distanze e disinfettiamoci spesso. Con un po’ di attenzione e prudenza, con il buon senso che ci viene richiesto in questo momento, possiamo riuscire a frenare i contagi e tornare a una situazione di maggiore tranquillità, senza per questo rinunciare al divertimento”.

Un piccolo impegno, da parte di ognuno, per uscire prima possibile dall’incubo pandemia.