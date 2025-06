Un incontro, quello fra l’allenatore del Cagliari Davide Nicola e il presidente Tommaso Giulini che non avrebbe raggiunto l’accordo per il rinnovo per la prossima stagione. Questo sarebbe emerso dal viaggio a Milano di Nicola, sulla panchina del Cagliari da meno di un anno e autore di una salvezza in extremis nel match con il Napoli.

E già circolano i nomi di ipotetici successori come Pisacane (attuale allenatore della Primavera), Ivan Juric, Vanoli e Gilardino.