Assemini, bimbe molestate da un uomo all’uscita da scuola che rischia il linciaggio da parte dei genitori: “salvato” da chi è intervenuto per placare gli animi, è riuscito a scappare. Il grave episodio è avvenuto questo pomeriggio nella zona di via Sassari, un gruppo di bambine è stato molestato con “frasi e movimenti” da un uomo apparentemente giovane. Le bimbe, per fortuna, sono riuscite a entrare in casa di una di loro, che si trova nelle vicinanze, e a chiedere aiuto. Immediata la reazione di diversi genitori che sono stati divisi da terzi. “L’uomo è riuscito a scappare ha raccontato una mamma a Casteddu Online. Sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno in mano una foto del presunto molestatore.

Non è la prima volta che uomini senza pudore molestano ragazzine e donne in città: questa volta è accaduto ai danni di alcune bimbe che, per fortuna, sono riuscite a mettersi in salvo. Aumenta la percezione di insicurezza a causa di questo triste fenomeno che, come riporta la cronaca, non è di certo un fatto isolato ma, negli ultimi mesi soprattutto, è stato al centro dell’attenzione grazie alle segnalazioni di diverse donne.