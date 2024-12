Bufera di vento e neve sul Bruncu Spina, dalle webcam di Sardegna Clima Aps le immagini parlano chiaro: l’inverno è arrivato.

Allerta meteo per il vento, ovunque il maestrale domina, piogge un pò ovunque e nel cuore dell’Isola nevica. Paesi imbiancati, freddo da far battere i denti, ma i paesaggi coperti dai soffici fiocchi bianchi incantano, più che mai. A pochi giorni dal Natale questo è lo scenario che si presenta oggi.

Molti i disagi già registrati a causa del vento che, secondo le previsioni, durerà per tutta la giornata.