Nella giornata odierna sono numerose le chiamate alle Sale Operative dei Comandi dei Vigili del fuoco, oltre la media, a causa del forte vento. Alle ore 12:00 sono un centinaio le richieste d’intervento per varia tipologia come dissesto statico di elementi costruttivi e alberi pericolanti: Il Comando Vigili del fuoco di Cagliari ha circa 30 richieste di intervento, il Comando di Sassari circa 45, il Comando di Oristano circa 20, il Comando di Nuoro risulta attualmente con un numero di interventi nell’ordinario ma sta operando in particolare nell’area di Macomer. Non risultano persone coinvolte.