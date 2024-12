Avvistata questa mattina in giro per le vie del centro, è salita poi sul treno diretto a Cagliari: foto e condivisioni social immediate per riportare a casa il cane, e così è stato. Custodita per tutto il tragitto, è stata poi presa in carico alla stazione ferroviaria del capoluogo sardo. Il proprietario è stato rintracciato e per l’esemplare, viaggiatore solitario a quattro zampe, fine dell’avventura con lieto fine.