Netflix, arriva la stretta sugli account condivisi

Era già nell’aria da diversi mesi, precisamente ottobre 2022, quando la società aveva già annunciato una stretta decisiva su tutti gli account abusivismo ora la certezza è anche per il nostro Paese. Non sarà più possibile condividere il proprio account Netflix con persone esterne al proprio nucleo familiare, ovvero che non vivono sotto il nostro stesso tetto e non utilizzano il nostro stesso wi-fi. “L’account Netflix è destinato a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te. “- scrive Netflix a tutti i suoi utenti italiani in una mail. “Tutte le persone che fanno parte del tuo nucleo domestico possono guardare Netflix dove desiderano (a casa, in movimento, in vacanza) e usufruire di nuove funzionalità come Trasferisci profilo e Gestisci accessi e dispositivi. Siamo consapevoli che sono disponibili numerose opzioni in fatto di intrattenimento. Per questo motivo continuiamo a fare investimenti importanti per offrirti sempre nuovi film e serie TV, in modo che su Netflix ci sia sempre qualcosa per te, in base ai tuoi gusti, ai tuoi stati d’animo, alle tue preferenze linguistiche o alle persone con cui vuoi guardare Netflix”. Le alternative, quindi, sono sostanzialmente due: sottoscrivere un nuovo abbonamento alla piattaforma oppure utilizzare sfruttare l’opzione “aggiungi utente” che permette di usufruire dello stesso abbonamento di prima pagando un sovrapprezzo di 4,99 euro al mese. I prezzi degli abbonamenti rimangono gli stessi, il piano Standard con 2 accessi in contemporanea e contenuti in Full HD costa 12,99 euro al mese, il piano Premium con 4 accessi in contemporanea e contenuti in 4K 17,99 euro al mese. Con il piano Standard si può aggiungere un solo membro extra mentre con quello Premium e due. Per tutti gli utenti, rimangono poi i piani base di Netflix. Con pubblicità costa 5,49 euro al mese mentre quello senza pubblicità costa 7,99 euro al mese.

Netflix utilizzerà diverse informazioni per determinare se un utente possa o meno appartenere a un Nucleo domestico, tra queste: indirizzo IP, ID dei dispositivi e attività dell’account. Netflix specifica all’utente che può continuare a usare il proprio account in mobilità, quando è in vacanza, anche nelle tv degli hotel. Quindi si presume che Netflix bloccherà solo gli accessi a quei dispositivi che non rientrano tra quelli elencati come appartenenti allo stesso nucleo domestico. Una cosa è certa: le proteste non tarderanno ad arrivare da parte di tutti gli utenti abituati alla condivisione leggera della propria password con familiari e amici.