Un altro duro colpo alla viabilità di Cagliari, proprio nel cuore della stagione turistica. Dal 30 luglio al 13 agosto 2025 l’arco di Porta Cristina verrà chiuso al traffico per urgenti lavori di restauro richiesti dal Ministero della Cultura. A comunicarlo è il Comune con un’ordinanza che ha già fatto discutere: l’intervento interesserà uno dei punti nevralgici del capoluogo, crocevia tra viale Buoncammino e piazza Arsenale, tra i più battuti da residenti e visitatori. Il quartiere Castello, già di percorrenza difficoltosa durante l’estate, perderà così uno dei suoi principali ingressi. Restano accessibili gli accessi da via Porcell e da S’Avanzada, ma il traffico nell’area – già normalmente congestionato – rischia ora la paralisi. “Cagliari è un cantiere a cielo aperto e con questi lavori diventa sempre più difficile muoversi”, sbottano i residenti. L’ordinanza n. 1893/2025, firmata dal Servizio Mobilità del Comune, prevede la chiusura totale alla circolazione del tratto tra viale Buoncammino e piazza Arsenale, con deviazioni obbligatorie e l’anticipo alle 8 dell’apertura del varco ZTL al Palazzo delle Seziate. I lavori verranno eseguiti in sicurezza e con passaggi pedonali sempre garantiti, ma solo i mezzi autorizzati potranno accedere alla zona interdetta. Intanto, in una città dove si moltiplicano i cantieri stradali, cresce il malcontento per una gestione dei lavori che, secondo molti, non tiene conto delle esigenze di residenti, commercianti e dei tanti turisti che affollano il centro storico in queste settimane.