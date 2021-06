“Nave Roma-Cagliari, andata e ritorno 1400 euro per 4 persone: costretta a rinunciare all’auto”

La rabbia di Raffaella Zedda, residente a Roma da tanti anni: “Mia mamma vive a Cagliari, dopo due anni di attesa voglio venire a trovarla: sono stata costretta a scegliere l’aereo ma non potrò portare i miei bambini nelle splendide spiagge sarde: caro Governo, come possiamo farci le vacanze in Italia?”

Raffaella Zedda a Radio Casteddu: “Vivo a Roma da 25 anni, in Sardegna ho la mia famiglia e devo rientrare i primi di agosto per trattenermi tutto il mese. Purtroppo i costi sono elevati, prima pagavo massimo 800 euro mentre quest’anno il costo è 1400 euro. Ho dovuto scegliere l’aereo per risparmiare 400 euro ma ho dovuto rinunciare all’automobile. È una rinuncia per i miei figli soprattutto, perché non li possiamo portare al mare e a visitare le bellezze della Sardegna. Sono andata in agenzia e mi hanno detto che i prezzi non sono mai stati così alti. Non mi hanno dato alcuna spiegazione: i prezzi sono questi e basta”.

Risentite qui l’intervista di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

