“Al loro regalo ci pensiamo noi”.

Un gesto semplice, ma capace di scaldare il cuore: l’Associazione CharliBrown, in collaborazione con il centro riabilitativo Elica, sta organizzando una raccolta di doni per i bambini meno fortunati.

La missione è chiara: portare gioia a chi ne ha più bisogno.

Il prossimo 23 dicembre, Babbo Natale e il suo inseparabile pony visiteranno i bambini ospedalizzati per consegnare i regali raccolti. Ma non si fermeranno qui: i volontari si recheranno anche in diverse strutture protette per distribuire i doni, e tutto ciò che rimarrà sarà destinato alle famiglie in difficoltà.

“Vogliamo che questo Natale sia speciale per tutti, soprattutto per chi sta attraversando un momento difficile,” affermano gli organizzatori, che ringraziano calorosamente tutti coloro che stanno contribuendo alla raccolta.

Come partecipare?

Fino al 22 dicembre sarà possibile portare un dono presso le sedi dell’Associazione CharliBrown e del centro riabilitativo Elica. Ogni regalo, grande o piccolo, sarà un sorriso in più per un bambino o una famiglia in difficoltà.

Un’iniziativa che dimostra come, unendo le forze, sia possibile fare davvero la differenza. “Questo Natale, regalare felicità è un dono che possiamo fare tutti”.