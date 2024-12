Disegny di Bidda compie un anno, le simpatiche immagini di paesi e città che, in poco tempo, hanno spopolato nel web. Una idea originale che ha dato il via alle rappresentazioni realizzate grazie al supporto della IA, semplici ma di impatto che, con poche caratteristiche hanno presentato luoghi e comuni dal Sud al Nord della Sardegna. Partito tutto per gioco, Luca Meloni, serramannese, aveva realizzato e condiviso l’immagine del suo paese sui social: il campanile, un carciofo volante per identificare una caratteristica del centro del Medio Campidano, e la richiesta di altre figure. In pochi giorni migliaia di follower, richieste incessanti, imitazioni a non finire e il via, ufficiale a una nuova moda, ossia quella di scherzare, ironizzare ma anche raccontare ogni angolo della terra dei nuraghi.

È ora di festeggiare, il primo anno, il 21 dicembre al parco s’Arei a Sanluri, dalle ore 16, in quello spazio immerso nel verde in via Azuni una mostra dedicata ai Disegny di Bidda, esposti su tele. Non solo: spazio anche ad argomenti molto importanti, con le forze dell’ordine si parlerà delle truffe e di come difenderci da questi inganni, Spazio It, invece, parlerà di rischi e opportunità legate all’intelligenza artificiale e al Matiz Park per un aperitivo o una cena per concludere la serata. “Si ringraziano il maresciallo Leo e il maggiore Gioviale entrambi carabinieri di Sanluri che hanno partecipato alla realizzazione dell’evento” spiegano gli organizzatori.