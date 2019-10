Nascondeva marijuana in un casolare, 51enne in arresto a San Gavino

Questa mattina i Carabinieri della Stazione di San Gavino Monreale, nell’ambito dei servizi svolti per il contrasto alla coltivazione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto per detenzione di droga P.M., 51enne disoccupato del posto.

L’uomo, che da diversi giorni era monitorato dai militari della Stazione, a seguito della perquisizione del suo casolare in località “Ronigo”, è stato trovato in possesso di circa 600 grammi di marijuana confezionata in due buste e di un bilancino di precisione.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Stazione in attesa dell’udienza di convalida prevista per questa mattina.