Iglesias, il gesto choc: “Hanno rubato le offerte del nuovo rifugio per cani a Villamassargia”

Dentro c’erano monete e banconote, tutti soldi raccolti negli ultimi mesi e destinati agli oltre venti cani randagi accuditi dall’associazione di Villamassargia “Impronte nell’Isola”, fondata nel 2013 da Graziella Nonnis. Uno dei salvadanai “ufficiali” – con tanto di foto e nome del rifugio, L’oasi di Lilly, che, a breve, aprirà i battenti – è stato rubato. Da chi, non si sa. “Martedì sono stata contattata e avvisata da una delle cassiere di un market di Iglesias. Il salvadanaio era lì, vicino alle casse, ed era qualche settimana che non passavamo a ritirarlo”, spiega una delle volontarie, Graziella Nonnis. Una decisione presa perchè dettata dal cuore, quella di piazzare il salvadanaio dentro il negozio: “La nostra associazione è molto conosciuta anche in altre città, non solo a Villamassargia. Quando mi è stato comunicato che avevano rubato i soldi destinati ai nostri cani ci sono rimasta malissimo”. E non potrebbe essere altrimenti, visto che quelle offerte sono indispensabili anche “per completare i lavori del nuovo rifugio. I lavori vanno avanti ormai da quasi due anni, e ogni centesimo in più è “benedetto”.

“Sono rimasta schifata da questo gesto, è la prima volta che capita. Non capisco come sia possibile che una persona possa rubare delle offerte destinate a degli animali. Magari chi ha compiuto questo vile gesto, poi, ha anche avuto il coraggio di contattarci per chiedere di adottare uno dei nostri cani”, dice la Nonnis. A maggio , un’altra brutta botta: qualcuno, dopo essere entrato nel terreno dell’associazione, aveva fatto razzia di rotoli di acciaio, tiranti e cavetti. Adesso, a distanza di quattro mesi, il nuovo furto: “Non è stata fatta nessuna denuncia perchè non vogliamo far avere problemi alle cassiere dal cuore d’oro di quel market, hanno scelto spontaneamente di aiutarci piazzando il contenitore davanti alle casse”. Nonostante il furto, nel vasto terreno di Villamassargia ormai il taglio del nastro della nuova “oasi canina” si avvicina: “Speriamo di poterla inaugurare entro questo mese”.