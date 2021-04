Nasconde droga e soldi a Quartu: arrestato 44enne proprietario di una pizzeria

Quartu Sant’Elena, nascondeva soldi e droga in casa. Arrestato un 44enne.

Continuano incessanti, anche in tutto il territorio della Città Metropolitana, i servizi di controllo del territorio per il contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

È in questo contesto che gli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria e gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Quartu Sant’Elena hanno tratto in arresto per spaccio un 44enne proprietario di una pizzeria.

Dopo diversi servizi investigativi, il blitz è scattato ieri sera quando i poliziotti hanno controllato l’esercizio commerciale e l’abitazione dell’uomo, rinvenendo 140 grammi circa di hashish e 5.600 euro in contanti, provento della vendita illegale.

L’uomo è stato tratto in arresto e riaccompagnato presso il proprio domicilio in attesa di essere presentato all’udienza direttissima prevista per questa mattina.