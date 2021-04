Incidente ad Assemini sul Ponti Nou, all’altezza dello svincolo per la pedemontana. Un furgone, per cause ancora da chiarire, ha sbandato ed è finito contro il guard rail. L’impatto non è stato leggero, la barriera ha però retto l’urto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e anche un’elicottero del 118. Al momento non si conoscono le condizioni di salute dell’autista.