Nasce Radio Casteddu Online, la prima radio all news 24 in Sardegna: l’informazione con la gente sarda protagonista (VIDEO)

Nasce Radio Casteddu Online, la prima radio all news 24 in Sardegna: notiziari con le ultime notizie dalle 5 alle 24, programmi di informazione in diretta con ospiti qualificati, grandissimo spazio agli ascoltatori con la gente sarda protagonista assoluta in Dab, in streaming, sulle App gratuite e sulle pagine Fb e Instagram. In questa VIDEO INTERVISTA il direttore Jacopo Norfo spiega il progetto di Radio Casteddu, la radio multimediale per tutti i cittadini, a brevissimo saremo in onda come avete visto nei tanti cartelloni affissi in città. Sarà una talk radio di informazione, ma anche con ottima musica: una redazione di giornalisti professionisti confezionerà i giornali radio e le strisce di informazione che vi terranno compagnia per tutta la giornata e anche la notte. A qualunque ora potrete collegarvi e conoscere in tempo reale le notizie del giorno di Cagliari, Città Metropolitana, di tutta la Sardegna e anche le principali news nazionali. Si rovescia il concetto: i lettori-ascoltatori saranno in prima linea insieme ai giornalisti, segnalando le loro notizie e le loro denunce, e commentando i principali temi di cronaca, attualità e sport.

Poi i programmi in diretta, vero fiore all’occhiello del palinsesto ideato da Marcio Biggio: “Casteddu Sera”, condotto da Jacopo Norfo e Paolo Rapeanu, alle 20 farà il punto della giornata per 90 minuti, con ospiti importanti ogni giorno. “A bocce ferme” sarà invece la linea diretta con i tifosi del Cagliari, un programma esclusivo che andrà in onda subito dopo il fischio finale dei match del Cagliari di Di Francesco. I tifosi e solo loro potranno sfogarsi a caldo, nel dopo partita, intervenendo al telefono: si potrà criticare, esultare, gioire, recriminare, diventerà una community del tifo rossoblù con grande voce anche ai tifosi rossoblù sparsi nella penisola e in tutto il mondo.

Sindaci, assessori, consiglieri comunali e regionali potranno intervenire in diretta oltre che nelle principali trasmissioni anche nelle “breaking news”: la redazione composta da Jacopo Norfo, Ennio Neri, Paolo Rapeanu, Federica Melis, Fiorella Garofalo e Valeria Putzolu lancerà tutte le ultime notizie importanti mentre stanno accadendo, anche fuori dai notiziari e dalle strisce di informazione realizzate in stile Sky Tg 24. Come detto sarà però la gente comune ad avere il ruolo primo piano nella nostra Radio Casteddu: con “Casteddu People” trasmetteremo tutti i vostri messaggi vocali, i vostri pensieri, le vostre opinioni, i vostri commenti, la vostra rabbia per le emergenze ma anche i vostri messaggi di speranza. Ma non sarà l’unico programma dedicato esclusivamente alla gente: alle 18 ogni giorno Paolo Rapeanu condurrà “Radio Casteddu la fai tu”, un programma in diretta realizzato soltanto con gli interventi degli ascoltatori, che potranno chiamare al 3807476085 ed esprimere il loro parere sui temi del giorno. Radio Casteddu vi terrà compagnia con le nostre voci tutto il giorno e tutta la notte, a qualunque ora sceglierete di collegarvi sul Dab o sulle App gratuite sul vostro Smartphone sentirete le notizie della giornata nella nostra Isola. Ci saranno tanti altri programmi che ancora non vogliamo svelare, dedicati anche alla musica alla cultura al fitness e a tanti altri settori, e ci saranno anche le “maratone”. In caso di eventi importanti, tutta la redazione scenderà in campo nuovamente con ore di diretta per aggiornarvi in tempo reale sulle notizie più forti. Non ci sarà una sola ora nella quale non sarete aggiornati.

Sarà una radio interamente libera: senza padroni, senza linea politica, assolutamente equidistante, dove tutti potranno intervenire e dire la loro, senza colori e bandiere da sventolare se non, idealmente, quella rossoblù. Una vetrina importante anche per l’attività di tutti i Comuni della nostra Sardegna: sindaci e assessori potranno presentare in onda le loro iniziative, lanciare appelli ai cittadini, che a loro volta potranno intervenire per stuzzicare e interrogare i politici. Tutto questo ma anche molto altro sarà Radio Casteddu, la prima radio all news in Sardegna. Ancora qualche giorno di “coming soon” e saremo in onda. Quest’anno infatti Casteddu Online compie nove anni, la nascita di Radio Casteddu è il regalo che abbiamo voluto fare ai nostri 200mila utenti unici nel giorno medio che ci seguono costantemente e partecipano in prima persona alla vita del giornale. Un ringraziamento davvero speciale va a tutto lo staff di Casteddu Online e alla nostra direttrice commerciale Susanna Puddu: siamo pronti per un nuovo progetto da realizzare insieme a tutti voi, cari lettori, sarete voi i veri protagonisti perchè daremo voce sempre anche agli ultimi, anche e soprattutto a chi non l’ha mai avuto. Ancora qualche giorno di “coming soon” e poi arriviamo: benvenuta, Radio Casteddu!