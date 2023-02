Muravera, svolta per l’eterna incompiuta del Sarrabus: 2,6 milioni per la Feraxi-Capo Ferrato

Svolta a Muravera per l’eterna incompiuta del Sarrabus. la strada Feraxi-Capo Ferrato. Ci sono 2,6 milioni per fare arrivare ruspe e betoniere e asfaltare i tre chilometri che attendono di dire addio alla polvere e ai pericoli sin dall’inizio del Duemila. I lavori, infatti, erano stati interrotti poco dopo l’inizio del terzo millennio e, sinora, appena un chilometro risulta asfaltato. I cittadini e i tanti turisti hanno visto gli operai in azione, l’ultima volta, nel 2011. Ora, grazie alla Finanziaria della Regione, con un emendamento del consigliere regionale di Muravera del gruppo Idea Sardegna, Roberto Caredda, in collaborazione con il sindaco Salvatore Piu, arriva la svolta tanto attesa. Addio polvere, arriva l’asfalto e la segnaletica.

“Si tratta un’asse viaria indispensabile per collegare la rete stradale urbana tra Costa Rei e le borgate a forte vocazione agricola e turistica di Capo Ferrato, Feraxi, Tuerra Manna e Colostrai, fino ad arrivare a Muravera”, ricorda Caredda. “Un collegamento che finalmente accorcerà le distanze tra i comuni limitrofi e permetterà la crescita economica e sociale di tutte quelle comunità che ci vivono e lavorano. Per quest’opera sono stati stanziati oltre 2,6 milioni di euro”.