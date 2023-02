Castiadas, nuovi parcheggi per Cala Pira e la spiaggia dello Scoglio di Peppino

Verranno ristrutturati i parcheggi delle spiagge di Santa Giusta, Cala Pira e La Marina. E verrà completata la piazza davanti alle vecchie carceri. Tutto coi fondi che la finanziaria regionale ha destinato a Castiadas, uni comuni più suggestivi del sud dell’Isola.

C’è il finanziamento di 1 milione di euro per la ristrutturazione di tre aree parcheggio sul litorale (Cala Pira, La Marina e Santa Giusta) e un altro da 600 mila per il completamento della piazza antistante la storica struttura delle vecchie Carceri. “Un progetto attesissimo da tutti i cittadini”, dichiara il sindaco Eugenio Murgioni, “con questi interventi il borgo della Centrale potrà diventare uno degli angoli più suggestivi del sud-est della Sardegna, sia per l’aspetto culturale sia per le innumerevoli iniziative artigianali e gastronomiche che il sito sarà in grado di ospitare. Sono tutte risorse utilissime”, conclude, “per migliorare l’offerta turistica e adeguare i nostri servizi a standard d’eccellenza”.

Per la messa in sicurezza della viabilità urbana Castiadas ha ottenuto 150 mila euro “per proseguire il programma di collegamento del nostro territorio”, prosegue il primo cittadino, “arrivando a una percorribilità sicura ed ecosostenibile”.