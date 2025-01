E’ stato prorogato alle ore 12 del prossimo 10 febbraio 2025 il termine ultimo per la presentazione delle offerte relative alla procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione del campeggio comunale sito in località Piscina Rei a Muravera. E’ quanto dispone la determinazione del segretario comunale del 22 gennaio scorso. La concessione, della durata complessiva di 16 anni, ha un valore stimato di 22.959.472,00 euro (IVA esclusa) e prevede un canone annuo a base d’asta di 180.000,00 euro più IVA. Con la stessa determinazione sono stati aggiornati i termini relativi alla procedura: le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate entro le ore 14 del 31 gennaio 2025; le risposte saranno fornite entro le ore 14 del 4 febbraio 2025; il sopralluogo obbligatorio potrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2025.

La prima seduta pubblica si terrà il 10 febbraio 2025 alle ore 15:00 presso la sede del Comune di Muravera.

Tutti i dettagli della procedura, inclusi il bando, il disciplinare e i relativi allegati, sono disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale al seguente link:

https://servizionline.comunedimuravera.it/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativa.aspx?CP=270

“La proroga dei termini per la presentazione delle offerte consente di garantire una maggiore partecipazione e trasparenza nella procedura di affidamento – ha spiegato il sindaco di Muravera, Salvatore Piu – Il campeggio comunale di Piscina Rei rappresenta una risorsa importante per il nostro territorio, e puntiamo a valorizzarlo al meglio, nell’interesse della nostra comunità e dello sviluppo turistico locale. Invitiamo gli operatori interessati a cogliere questa opportunità e a partecipare attivamente”.