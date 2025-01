Trasporti- Deidda (Fdi) Bene la crescita del Porto Canale di Cagliari e nave Maerks per Algeria

“Non posso che accogliere con piacere l’immagine di nave Maersk nel Porto Canale di Cagliari dopo anni di assenza in Sardegna, per inaugurare il servizio con l’Algeria con i nuovi porti algerini che vedranno Cagliari Mito come centrale di collegamento nella distribuzione anche di questo importante paese del Mediterraneo” dichiara Salvatore Deidda, deputato Fdi e Presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni “Una bella notizia che si aggiunge ai dati diffusi dai report di Ship2Shore 2021/2022 con un dato che passa dai 29.000 del 2021 ai 57.670 del 2022 e 2023/2024 che passa da 49.685 a 98.058 Teus, un aumento costante e che può e deve migliorare ancora” dichiara Deidda “Grazie alle politiche del Governo Meloni sul mare, sulla portualità e nei rinnovati rapporti nei confronti dell’Africa il Porto Canale di Cagliari come tutti i porti, stanno vivendo un momento di crescita, purtroppo frenato dalle decisioni europee folli come il sistema Ets.