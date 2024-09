Muravera, malore fatale nella spiaggia di Colostrai: muore un medico quartese in pensione. Alle ore 10:30 circa, la Centrale Operativa dei Carabinieri è stata informata di un’emergenza medica avvenuta sulla spiaggia della località Colostrai a Muravera. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Posto Fisso dei Carabinieri di Costa Rei, insieme al personale della Stazione di Muravera, che ha accertato il decesso di un uomo di 68 anni, residente a Quartu Sant’Elena. La vittima, un medico in pensione, già sofferente per patologie cardiache, ha accusato un malore mentre si trovava sulla spiaggia. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, l’uomo è deceduto sul posto alle ore 11:05, per cause naturali attribuite a un arresto cardiocircolatorio. Il Magistrato di turno, informato dai Carabinieri della Stazione di Muravera, ha disposto la restituzione della salma ai parenti.