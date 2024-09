Paura a Carbonia per 5 cani intrappolati in un rogo

Momenti di paura ieri pomeriggio nella Frazione di Is Maccionis a causa di un incendio sviluppatosi intorno alle 15: 5 cani imprigionati sotto la folta macchia, tenuta sotto controllo con un getto continuo di acqua. Gli animali, successivamente, sono stati messi in libertà al sicuro. Ancora un incendio nella città del Sulcis Iglesiente: “Le fiamme, probabilmente sfuggite al controllo di qualche residente, dopo aver attraversato un orto coltivato si sono dirette minacciose in direzione delle case circondate da una folta vegetazione. Inquietante la presenza di un canneto a ridosso delle stesse”. Immediato l’intervento del S.E.R protezione civile, che ha raccontato l’accaduto, giusto in tempo “per bloccare quel fronte con grande sollievo degli abitanti e dei cinque cani imprigionati”.

Con l’aumentare del vento purtroppo l’incendio ha continuato ad espandersi, bruciando ancora macchia mediterranea, qualche pezzo di terreno, piante di eucaliptus e sterpi “ma grazie al prezioso aiuto della nostra seconda squadra SER, delle squadre di Forestas e Soccorso Iglesias sotto il coordinamento del Corpo Forestale di Carbonia, si è riusciti a bloccarlo intorno alle 18.30.

Le nostre squadre hanno terminato la bonifica alle ore 20″.