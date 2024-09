Un’intera famiglia uccisa, si salva il figlio di 17 anni: “Papà li stava ammazzando, l’ho ucciso per fermarlo”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. Padre, madre e figlio di 12 anni sono stati trovati senza vita questa mattina nella loro casa, uccisi a coltellate. Unico sopravvissuto, il figlio più grande di 17 anni. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, avvertiti dagli operatori del 118. Il 17enne, unico testimone della strage, avrebbe raccontato alle forze dell’ordine la sua versione dei fatti. Stando a quanto riportato dal ragazzino, avrebbe sentito urlare la madre e il fratellino mentre dormiva e visto il padre che li stava accoltellando. Quindi, sarebbe intervenuto per fermarlo, colpendolo a sua volta, uccidendolo. Una dinamica che, al momento, è al vaglio degli inquirenti che stanno compiendo tutte le verifiche del caso. Dalle prime testimonianze raccolte dai vicini, non sarebbe emerso messi dettaglio utile per ricostruire la vicenda e nessuno avrebbe sentito rumori o urla nella notte. Tutti hanno raccontato di una famiglia per bene di costruttori, molto nota in zona, è nulla faceva presagire una simile tragedia.