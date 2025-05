Nessun contingentamento per l’accesso alle spiagge. L’amministrazione comunale di Muravera smentisce l’ipotesi del numero chiuso a Piscina Rei, Monte Nai e Tziu Franciscu, chiarendo che non sono previste limitazioni agli ingressi lungo il litorale. Resta invece confermata l’intenzione di intervenire sulla viabilità e sulla gestione delle presenze attraverso l’istituzione di parcheggi a pagamento nelle aree più vicine agli arenili. L’obiettivo è duplice: regolamentare il flusso turistico e migliorare la qualità dei servizi. Il progetto è collegato alla sospensione dell’uso civico su alcune porzioni di territorio, misura che consentirà la creazione di circa 500 nuovi stalli. Un passaggio reso possibile grazie all’approvazione, da parte della Regione Sardegna, del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche del Comune, deliberato dalla Giunta regionale con l’atto n. 17/25 del 4 aprile 2025. Il piano era stato precedentemente adottato dal Consiglio comunale con le delibere n. 53 del 29 novembre 2024 e n. 3 del 13 gennaio 2025, ricevendo anche il parere favorevole del Servizio territorio rurale agro-ambiente della Direzione generale dell’Agricoltura, con la determinazione n. 113/1973 del 28 gennaio. “Resta comunque centrale la tutela ambientale – sottolinea il sindaco Salvatore Piu – in particolare per l’area dello Scoglio di Peppino. Su questo sito stiamo elaborando un piano ad hoc che garantisca il delicato equilibrio tra conservazione del paesaggio e fruizione sostenibile da parte dei visitatori”.