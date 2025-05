Lo Stato ha ufficialmente acquistato la Caserma dei Carabinieri di Iglesias, situata in via Cattaneo n. 7, fino a oggi utilizzata in locazione. L’operazione rientra nel Progetto “Casa del Carabiniere 2030”, introdotto dalla Legge 234/2021, che promuove l’acquisizione di immobili già destinati a sedi operative dell’Arma sul territorio nazionale. L’acquisto è il frutto di un’operazione articolata, resa possibile grazie al lavoro della dottoressa Rita Soddu, Direttore della Direzione Regionale Sardegna dell’Agenzia del Demanio, e del suo team. Al progetto hanno collaborato diversi enti istituzionali, tra cui i Ministeri delle Infrastrutture, dell’Interno, della Difesa, dell’Economia e il Comando Legione Carabinieri Sardegna. L’atto notarile, stipulato presso lo studio del notaio Antonio Galdiero, ha visto la partecipazione della dottoressa Soddu e del Generale di Brigata Stefano Iasson, Comandante della Legione Carabinieri Sardegna. L’operazione permetterà allo Stato di risparmiare in modo significativo sui costi di locazione, garantendo al contempo stabilità e continuità per uno dei presidi di sicurezza più rilevanti della regione.