Muore a Berlino senza riuscire a rientrare in Sardegna: addio a Maria Antonietta Sesto, 74 anni, di Orune ma residente a Nuoro. Era caduta sei mesi fa rompendosi il femore mentre si trovava in Germania per far visita al nipote la donna che, attraverso la sua famiglia, ha chiesto, invano, di poter rientrare in Sardegna. Durante il ricovero sono sorte delle complicazioni che hanno indotto i medici a effettuare una tracheostomia e ad assisterla con la ventilazione meccanica. Le richieste della donna erano state quelle di poter usufruire di un viaggio speciale messo a disposizione dalle istituzioni poiché, privatamente, i costi sarebbero stati troppo elevati. A favore della donna si sono offerti dei cittadini che, appresa la necessità, avrebbero contribuito alle spese di viaggio. Ma in questi mesi niente di concreto è stato messo in atto e ieri il cuore di signora Maria Antonietta ha smesso di battere e, con esso, il desiderio di rivedere la sua amata Sardegna.