Villasor, auto in fiamme dopo il volo dentro la rotonda: tanto spavento per il conducente del mezzo che, per fortuna, ha abbandonato l’abitacolo prima che le fiamme avvolgessero l’utilitaria. Il sinistro è avvenuto alle prime ore del mattino un paio di giorni fa, da quanto emerge un automobilista avrebbe perso il controllo del mezzo finendo dentro la rotatoria in prossimità del paese. Dopo l’impatto il veicolo ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Il sindaco Massimo Pinna: “Rispetto a tante altre rotatorie questa è ben visibile, abbiamo chiesto prima alla provindel Sud Sardegna e poi alla Città Metropolitana di Cagliari, della quale ora facciamo parte, di poterla gestire con una torre faro, che potrebbe evitare certi sinistri e per renderla più sicura e decorosa”.