Cagliari, domani la protesta per dire no al rigassificatore di Giorgino.

Prevista per domani dalle 10 una manifestazione davanti al palazzo della Regione per esprimere il dissenso dei cittadini contro il progetto del rigassificatore che dovrebbe sorgere nella zona di Giorgino. L’iniziativa è stata promossa da comitati locali e associazioni ambientaliste, che temono le conseguenze negative dell’impianto sia per l’ambiente sia per la salute pubblica. Il progetto prevede la costruzione di un deposito di gas naturale liquefatto (GNL) e di un impianto di rigassificazione. Tuttavia, ciò che preoccupa maggiormente è la vicinanza dell’impianto al centro urbano di Cagliari e al villaggio pescatori. Oltre agli impatti sulla qualità dell’aria, si sollevano preoccupazioni anche sulla sicurezza del territorio, considerando la potenziale pericolosità legata alla gestione e allo stoccaggio del gas naturale liquefatto. Un tema sul quale si è espresso nei giorni scorsi il consigliere comunale Marcello Corrias: “Si tratta di una vera e propria bomba ecologica, Cagliari rischia di diventerà una città totalmente industriale. Se venisse approvato, come minimo bisognerebbe dare gratis l’energia ai sardi”.