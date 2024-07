Muore a 28 anni con un incidente in moto una volontaria di Protezione Civile e Vigili del Fuoco

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La giovane vita di Jessica Lanzi si è fermata per sempre questa mattina per un tragico incidente in moto, sull’Appennino Reggiano, lungo la Sp98. Jessica viveva a Luzzara ed era volontaria della Protezione Civile e dei Vigili del fuoco. Stando alle prime ricostruzioni, la 28enne ha perso il controllo della sua moto urtando lo specchietto di un furgone ed è finita sotto un autocarro, morendo sul colpo. Sconvolta la comunità di Carpineti, dove la giovane lavorava. Toccanti le parole pubblicate sulla pagina del comune della cittadina per ricordarla: Jessica ci ha lasciato prematuramente, portando con sé un’eredità di impegno, altruismo e amore per il prossimo. Il suo lavoro incessante e la sua determinazione nel sostenere i più bisognosi, soprattutto durante i momenti di emergenza, hanno reso la nostra comunità un luogo migliore e più sicuro. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va ai familiari e agli amici di Jessica”.